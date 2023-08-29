Полицейский сдал анализы вместо экс-депутата после смертельного ДТП под Воронежем

Фото: телеграм-канал Mash

Инспектор ГИБДД в Воронежской области сдал анализы вместо бывшего депутата, который насмерть сбил женщину. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета по региону.

Согласно данным правоохранителей, сотрудник полиции отправился на территорию аварии для фиксации следов и составления материала о правонарушении. Позже, когда он находился в больнице вместе с депутатом, представитель правопорядка сдал анализы вместо него, уточнили в СК. В отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Фальсификация доказательств".

Параллельно дело завели и против уже бывшего депутата по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обвиняемый признал вину по этому составу, добавили в ведомстве.

Как пишет РИА Новости, по нынешней квалификации (часть 3 статьи 264 УК РФ) еще не доказано, что бывший депутат был пьян. В обратном случае расследование протекало бы по части 4 этой же статьи. Предполагаемое наказание увеличилось бы до 12 лет тюрьмы против 5.

Авария произошла 27 мая 2023 года в городе Лиски. Иномарка, за рулем которой находился депутат совета народных депутатов Лискинского городского поселения Анатолий Шабанов, на пешеходном переходе сбила 75-летнюю женщину. По словам родных погибшей, водитель был в нетрезвом состоянии. Впоследствии партия "Единая Россия" исключила Шабанова из фракции.

Ранее сообщалось, что на трассе в Свердловской области произошло ДТП с участием двух легковушек. Травмы получили восемь человек, в том числе подросток. Автомобили столкнулись на 55-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган.

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