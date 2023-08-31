31 августа, 00:12Происшествия
Грузовик перевернулся на проезжую часть на Ярославском шоссе в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На Ярославском шоссе, в районе развязки с МКАД, грузовик въехал в разделительное ограждение, после чего перевернулся на проезжую часть. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.
Более подробные обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших устанавливаются. На месте работают оперативные службы города.
Движение в районе ДТП осуществляется через дублер, отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось о ДТП с участием нескольких автомобилей на внешней стороне 88-го километра МКАД. Из-за случившейся аварии на этом участке дороги движение затруднено.
До этого женщина и ее семилетний сын пострадали на Волгоградском проспекте в Москве после наезда автомобиля, вылетевшего на тротуар от столкновения с грузовиком.
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