Грузовик перевернулся на проезжую часть на Ярославском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Ярославском шоссе, в районе развязки с МКАД, грузовик въехал в разделительное ограждение, после чего перевернулся на проезжую часть. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Более подробные обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших устанавливаются. На месте работают оперативные службы города.

Движение в районе ДТП осуществляется через дублер, отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось о ДТП с участием нескольких автомобилей на внешней стороне 88-го километра МКАД. Из-за случившейся аварии на этом участке дороги движение затруднено.

До этого женщина и ее семилетний сын пострадали на Волгоградском проспекте в Москве после наезда автомобиля, вылетевшего на тротуар от столкновения с грузовиком.