Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "ГИБДД Свердловской области"

В Екатеринбурге водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб на перекрестке улиц Сулимова и Омская. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

В результате аварии пострадали одиннадцать пассажиров автобуса. Их доставили в больницу, всех пострадавших в данный момент осматривают врачи.

На месте происшествия работают несколько нарядов автоинспекторов. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mitsubishi столкнулся с припаркованной машиной и наехал на пешеходов в Сергиево-Посадском городском округе. В результате ДТП на месте погибли два человека, еще одного госпитализировали с травмами.

До этого несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Северном Чертанове. Из-за аварии движение в районе ДТП было затруднено.