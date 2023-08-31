Суд арестовал курьера, сбившего на самокате шестилетнего ребенка в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд отправил в СИЗО курьера, который на электросамокате сбил шестилетнего ребенка на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Зюзинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ и части 5 статьи 327 УК РФ. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что при задержании подозреваемый предъявил отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранца в Москву, однако документ оказался поддельным.

Инцидент произошел 28 августа на Черноморском бульваре. После столкновения с электросамокатом ребенку потребовалась медицинская помощь.

Правоохранители оперативно установили личность и задержали виновника ДТП.



"Московский патруль": мужчина на электросамокате сбил ребенка