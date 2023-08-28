Курьер на самокате врезался в ребенка на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Курьер на самокате врезался в шестилетнего мальчика на юго-западе Москвы, а после скрылся. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Черноморском бульваре. Сотрудник курьерской службы на электросамокате сбил малолетнего ребенка, мальчику потребовалась медицинская помощь.

По словам матери ребенка, сбивший ее сына курьер после происшествия остановился, поправил рюкзак и уехал. На данный момент Зюзинская межрайонная прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов. Последние ищут злоумышленника.

Ранее сообщалось, что курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в столице. Помощь пострадавшей он не оказал, экстренные службы не вызвал. Вместо этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Мужчина на самокате сбил прохожую на Городецкой улице в Москве