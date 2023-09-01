Несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Северном Чертанове. Движение в районе аварии затруднено, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются. Водителей призвали выбирать альтернативные пути объезда.

На месте произошедшего работают оперативные службы города.

До этого ДТП с участием двух легковушек произошло на трассе в Свердловской области. В результате пострадали восемь человек, включая подростка.

Ранее три человека погибли в ДТП в Новосибирской области. Там на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла в 10:20 (06:20 по московскому времени) 27 августа. Мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем BYD F3, двигался по автодороге Купино – Чистоозерное со стороны рабочего поселка. На 60-м километре автодороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной "ВАЗ 2105".

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