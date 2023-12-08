Ребенок и водитель пострадали в ДТП со школьным автобусом в Приморье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Водитель и один ребенок получили повреждения в результате аварии с участием школьного автобуса в Партизанском городском округе Приморья. Об этом заявила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Инцидент произошел днем 8 декабря на 82-м километре автодороги Шкотово – Партизанск. Тогда 63-летний водитель автобуса во время поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. В результате автобус перевернулся на бок.

Ребенка, который получил травму, и 45-летнего водителя уже госпитализировали. Остальных детей, находившихся в момент ДТП в автобусе, осматривают врачи.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что в автобусе находился 21 ребенок. Они ехали в село Сергеевка с экскурсии во Владивостоке. В ведомстве добавили, что все дети 2007–2009 годов рождения были пристегнуты ремнями безопасности.

"Сотрудники полиции проводят проверку по факту автоаварии. Назначено проведение ряда исследований", – сказано в сообщении.

Ранее пять человек погибли в результате аварии с участием двух большегрузов и микроавтобуса в Северском районе Краснодарского края. Предварительно, водитель "КамАЗа" столкнулся с впереди идущим микроавтобусом Mercedes, после чего иномарка вылетела на встречку, где столкнулась с еще одним грузовиком. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".



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