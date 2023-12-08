СК возбудил уголовное дело после ДТП со школьным автобусом в Приморье

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП со школьным автобусом в Приморье, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность шофера автобуса, который перевозил детей в возрасте от 10 до 15 лет. В результате пострадали ребенок и взрослый. Известно, что водитель Toyota Sprinter получил перелом бедра.

Ранее сообщалось, что водитель и один ребенок получили повреждения в результате аварии с участием школьного автобуса в Партизанском городском округе Приморья. Инцидент произошел днем 8 декабря на 82-м километре автодороги Шкотово – Партизанск.

63-летний водитель автобуса во время поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. В результате автобус перевернулся на бок. Ребенка, который получил травму, и 45-летнего водителя госпитализировали. Остальных детей, находившихся в момент ДТП в автобусе, осматривают врачи.

В автобусе находился 21 ребенок. Они ехали в село Сергеевка с экскурсии во Владивостоке. Все дети 2007–2009 годов рождения были пристегнуты ремнями безопасности.

ДТП произошло на Дмитровском шоссе