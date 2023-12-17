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17 декабря, 05:57

Происшествия

Движение на внутренней стороне МКАД после ДТП полностью восстановлено

Фото: РИА Новости/Ольга Головко

Движение по внутренней стороне 21 километра МКАД в районе развязки с Каширским шоссе было восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Движение восстановлено в полном объеме", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение по внутренней стороне 21 километра МКАД в районе развязки с Каширским шоссе было перекрыто из-за столкновения несколько грузовых и легковых автомобилей.

До этого пешеход погиб в результате дорожной аварии на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

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