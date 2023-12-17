17 декабря, 05:57Происшествия
Движение на внутренней стороне МКАД после ДТП полностью восстановлено
Фото: РИА Новости/Ольга Головко
Движение по внутренней стороне 21 километра МКАД в районе развязки с Каширским шоссе было восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Движение восстановлено в полном объеме", – указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение по внутренней стороне 21 километра МКАД в районе развязки с Каширским шоссе было перекрыто из-за столкновения несколько грузовых и легковых автомобилей.
До этого пешеход погиб в результате дорожной аварии на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
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