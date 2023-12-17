Движение на внутренней стороне МКАД перед развязкой с Каширским шоссе перекрыто из-за ДТП

На внутренней стороне 21-го километра МКАД произошла авария с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внутренней стороне 21-го километра МКАД (перед развязкой с Каширским шоссе) столкнулось несколько грузовых и легковых автомобилей", – указано в сообщении.

Оперативные службы города уже работают на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

В ведомстве сообщили, что движение по внутренней стороне МКАД перекрыто и призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее на участке трассы в Лискинском районе Воронежской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, где были 43 ребенка, в нем пострадали два человека.

До этого человек скончался от травм, полученных в результате аварии на трассе М-4 "Дон". Там столкнулись фура и колонна Росгвардии.

Фуру занесло на 40-м км МКАД