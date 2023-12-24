Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Движение транспорта на Ленинградском шоссе в Москве восстановлено после аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Движение восстановлено", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе дома 19 на Ленинградском шоссе легковушка Lamborghini Urus сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. По данным ГУ МВД России по Москве, пострадал мужчина. Он от полученных травм скончался.

Движение транспорта на месте ДТП было временно затруднено, там также работали оперативные службы города.

До этого сообщалось, что на Каширском шоссе в районе дома 52 загорелся автомобиль. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Из-за случившегося движение транспорта было ограничено по одной полосе из пяти. Позже проезжая часть была освобождена.

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