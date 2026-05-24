24 мая, 14:07

Мэр Москвы

Собянин поздравил московского школьника с победой на Азиатской физической олимпиаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьник из Москвы завоевал золотую медаль на Азиатской физической олимпиаде, его поздравил Сергей Собянин.

Олимпиада состоялась в городе Пусан в Южной Корее. Россию представляли восемь школьников, они состязались с командами из 27 стран и получили восемь наград. Отмечается, что они готовились на учебно-тренировочных сборах, которые были организованы в Московском физико-техническом институте и образовательном центре "Сириус".

Для ученика 11-го класса школы № 179 Ивана Пругло это не первая награда, отметил Собянин. Например, в прошлом году он занял первое место на Открытой международной астрономической олимпиаде, а в этом – на Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии и физике.

"Поздравляю Ивана с таким впечатляющим результатом! Желаю успехов на экзаменах и интересных открытий в науке", – указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Дальше школьники примут участие в Международной физической олимпиаде. Она состоится в Колумбии в июле этого года.

Ранее сообщалось, что столичные ученики получили рекордное количество наград в финале Всероссийской олимпиады школьников. После подведения итогов по 24 предметам у московской сборной оказалось 1 972 диплома: 354 – победителей и 1 618 – призеров. Это на 109 дипломов больше, чем в прошлом году.

