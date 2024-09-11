WP: Киев планирует лоббировать свои интересы в США через евангелистов

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Власти Украины в связи с возможным переизбранием экс-президента США Дональда Трампа планируют заручиться поддержкой республиканцев через американских евангелистов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на нескольких чиновников.

Отмечается, что евангелисты имеют большое влияние на Республиканскую партию. Таким образом, Киев хочет заручиться их поддержкой, чтобы лоббировать свои интересы и гарантировать продолжение военных поставок в случае победы Трампа на выборах.

Украинский евангелист Павел Унгурян заявил, что данное религиозное течение играет важную роль за рубежом, особенно в контексте "тихой и неофициальной дипломатии".

Авторы статьи сообщили, что в начале этого года Киевская школа экономики заключила контракт с американской лоббистской фирмой DCI Group на 3,6 миллиона долларов. Этой компании поручили рассказывать об украинских евангелистах аудитории США.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее выразил надежду на одобрение его "плана победы" Украины в конфликте с Россией со стороны действующего главы Белого дома Джо Байдена, а также кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа.

Сам Трамп, в свою очередь, заявлял, что у него есть план по достижению мира на Украине. Тем не менее он не стал приводить подробностей, сославшись на то, что часть этого плана заключается в неожиданности.