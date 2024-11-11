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11 ноября, 14:51

Политика

Песков заявил об ответе России на попытки добиться разрешения дальних ударов для ВСУ

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Россия в качестве ответа на попытки президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера добиться от США снятия ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием по российской территории будет продолжать СВО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, это еще раз показывает, что европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться стратегического поражения российской стороны. Однако Россия продолжит спецоперацию для достижения поставленных целей, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что динамика в зоне боевых действий понятна и никакие отдельные виды вооружений изменить ее не смогут.

Ранее СМИ писали, что Макрон и Стармер попытаются убедить действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить Украине наносить удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России до завершения президентского срока.

В Лондоне надеются, что перед уходом Байден захочет превратить это решение в часть своего "внешнеполитического наследия", сообщали журналисты.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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