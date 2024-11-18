CNN: решение о применении ATACMS для удара по РФ рассматривалось несколько месяцев

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Решение о разрешении Киеву использовать тактические ракетные комплексы ATACMS для ударов вглубь территории России рассматривали в Вашингтоне в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает CNN.

Согласно данным телеканала, чиновники в США разделились во мнении относительно целесообразности разрешения применять ATACMS. Некоторые из них выражали обеспокоенность эскалацией конфликта, в то время как другие настаивали на том, что у США недостаточно много ракет, а восстановление их запасов займет долгое время.

В материале отмечается, что на данный момент неизвестно, поставят ли США дополнительные ракеты ATACMS Киеву.

Ранее газета The New York Times заявила, что Байден впервые дал разрешение Украине на удары ракетами большой дальности ATACMS по территориям России. При этом СМИ писало, что мнения советников американского лидера в связи с таким шагом разделилось.

Утверждалось, что ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Тем временем агентство Reuters считает, что Киев планирует нанести удары по территории РФ уже в ближайшие дни.

Сразу вслед за Байденом аналогичное разрешение дали Франция и Великобритания. Источники газеты Le Figaro предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.