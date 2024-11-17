Эксперт Чуков: решение по ударам РФ призвано помешать Трампу

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Решение действующего президента США Джо Байдена одобрить удары по территории РФ ракетами ATACMS направлено против избранного президента Дональда Трампа, считает болгарский политолог Боян Чуков.

"Если рассуждать реально, то демократы пытаются уже в самом начале мандата Трампа показать, что все, что он обещает, несерьезно, и свои обещания он не может реализовать", – отметил он в беседе с ТАСС.

Эксперт напомнил, что республиканец пообещал завершить конфликт в первые дни после своей инаугурации. Однако действия Байдена резко усиливают напряжение, указал политолог.

"Причем речь идет уже не только об Украине, а и об отношениях Россия – НАТО, если быть более точным, то – России и США. <...> Разумеется, что в этой ситуации европейцы также могут разрешить использование своих ракет ", – отметил Чуков.

По его словам, Байден пытается провалить имидж Трампа как миротворца, лидера, который хочет добиться мира.

В свою очередь, член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин считает, что нынешний лидер Штатов пытается развязать третью мировую войну.

При этом она подчеркнула, что жители Америки, проголосовав за победу Трампа, выступили против такой политики и "не хотят финансировать или вести иностранные войны".

"Мы хотим решать наши собственные проблемы. Хватит, это надо прекратить", – написала Тейлор-Грин на своей странице в соцсети Х.

Информация о разрешении действующего президента США Джо Байдена Украине на применение ракет ATACMS для ударов по РФ появилась вечером 17 ноября.

По утверждению СМИ ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Министерство обороны Штатов, в свою очередь, отказалось комментировать данную информацию.

Сразу вслед за Байденом аналогичное разрешение дали Франция и Великобритания. Источники газеты Le Figaro предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.

Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал самый жесткий ответ. Он подчеркнул, что если данные источников СМИ подтвердятся, то США прямо признают свое участие в военном конфликте на Украине.