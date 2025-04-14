Худрук Лариса Луппиан раскрыла подробности о состоянии выпавшего из окна Ильи Деля

Актер Театра им. Ленсовета Илья Дель оказался в реанимации второй раз за год. По данным СМИ, артиста госпитализировали после падения из окна. Что происходит в жизни звезды – в нашем материале.

Первая реанимация

В апреле этого года Илья Дель был впервые госпитализирован в Санкт-Петербурге. Тогда актер получил ножевые ранения груди и руки после ссоры с сожительницей, актрисой театра комедии имени Н. П. Акимова Александрой Дроздовой. Причиной стал конфликт на бытовой почве.

Позже актер подтвердил эту информацию. Дель заявил, что у него пробито легкое, из-за чего пришлось перенести операцию. При этом Илья не стал писать на Дроздову заявление в полицию, назвав произошедшее "обычной ссорой".

Несмотря на это, суд отправил актрису под домашний арест. Как сообщали СМИ, Дроздовой вменяли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Другие подробности дела не раскрывались.

В ходе заседания она плакала и говорила, что взяла нож из-за неадекватного поведения сожителя, который якобы выпил и начал угрожать ей и ее двухлетней дочери от первого брака. Однако в итоге суд не встал на сторону обвиняемой, запретил ей пользоваться мобильным телефоном, почтовой связью, выходить в Сеть, а также общаться с другими участниками дела.

Дель во время беседы с журналистами назвал такое наказание "слишком жестким и суровым", при этом отметив, что история про ребенка является ложью.

"Конфликт между нами исчерпан, претензий не имею. Никакого заявления я никогда не подавал", – сказал он в разговоре с "Газетой.ру".

При этом в середине августа Александра вышла на связь с подписчиками в социальной сети.

"Иногда она выцветает, распад. Из-за страха состариться, иногда она выцветает. Убит. Из-за страха состариться", – написала она.

"Продолжает выносить ему мозги"

17 сентября актер снова попал в больницу, но уже после падения из окна.





источник из окружения Ильи Деля Дель находится в реанимации, у него травма позвоночника.

Художественный руководитель Театр им. Ленсовета, в котором работает Дель, Лариса Луппиан в разговоре с 78.ru отметила несколько возможных версий случившегося.

"Мы сами в панике, у нас сегодня прямо такой сумбурный день, потому что катастрофа произошла. Насколько я знаю, он то ли вывалился из окна, то ли его выбросили из окна и что у него перелом позвоночника", – сказала она.

Луппиан добавила, что Дель выпал из окна квартиры Дроздовой. На момент инцидента, по ее словам, актер был пьян.

При этом источник "КП-Петегрбург" отметил, что пока нет подробностей случившегося, а инцидент произошел на фоне переутомления и длительного стресса.





источник издания Его бывшая жена Александра, которая его ударила ножом, продолжала выносить мозги после того, как он поправился и вернулся на сцену. Илья уже которую неделю работал на максималках, он совсем не берег себя.

На данный момент все спектакли с участием Деля заменены другими постановками, отметили СМИ.

