Актрису Федосееву-Шукшину выпишут из больницы 20 октября

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной провели коронаграфию. Она готовится к выписке из больницы, заявила РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.

"Все хорошо, все показатели (коронаграфии. – Прим. ред.) были положительные, все одобрили и все прекрасно закончилось. Отдыхаем, в понедельник (20 октября 2025 года. – Прим. ред.) – домой", – сказала собеседница агентства.

Федосееву-Шукшину планово госпитализировали 10 октября. Ее дочь рассказала, что обследование актрисы велось в спокойном режиме. Врачи проводили ей необходимые исследования и процедуры.

