02:11

Политика

Трамп ослабил пошлины в отношении сельхозпродукции из Бразилии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп ослабил пошлины в отношении некоторой сельскохозяйственной продукции из Бразилии на фоне растущей критики по поводу роста цен на продукты в Штатах. Указ опубликован на сайте Белого дома.

"Я определил, что некоторые сельскохозяйственные товары не будут подлежать дополнительной адвалорной ставке пошлины", – говорится в документе.

Параллельно с этим американская делегация продолжает переговоры с представителями Бразилии по поводу урегулирования торговых споров.

Летом этого года Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в 40% на товары из Бразилии, в результате чего их общий размер достиг 50%. Тарифы были увеличены в ответ на недавние действия и политику бразильских властей, которые "представляют необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США".

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна снизила свою зависимость США и выстроила крепкие экономические связи с большинством мировых стран.

В частности, бразильские власти заключили с РФ меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества из-за угроз со стороны США ввести вторичные санкции или пошлины за продолжение торговых отношений Бразилии с Москвой.

"Деньги 24": Трамп объявил о введении пошлин в 50% на импорт из Бразилии

политикаэкономиказа рубежом

