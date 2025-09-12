Суд в Бразилии приговорил экс-президента Болсонару к 27 годам лишения свободы

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Верховный суд Бразилии приговорил бывшего президента страны Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о заговоре с целью государственного переворота. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на решение инстанции.

"Соотношением голосов 4:1 коллегия признала Болсонару виновным по всем пяти преступлениям, вмененным ему Генпрокуратурой в связи с путчем, направленным на свержение демократии и недопущение вступления в должность президента Луиса Инасиу Лула да Силвы в период с конца 2022 по начало 2023 года", – говорится в статье издания.

Также приговоры был вынесены семерым подсудимым, которые проходили по делу вместе с Болсонару – это бывшие помощники экс-президента и военные. Среди них экс-командующий ВМС Бразилии Алмир Гарнье, бывший министр юстиции Андерсон Торрес, бывший министр обороны Пауло Сержио Ногейра и другие политики.

В связи с приговором Болсонару госсекретарь США Марко Рубио пригрозил членам Верховного суда Бразилии ответными мерами со стороны Вашингтона.

Ранее бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент США Дональд Трамп принимает попытки атаки на суверенитет Бразилии, призывая прекратить судебное расследование над Болсонару.

В начале августа Лула да Силва заявил, что Бразилия снизила свою зависимость США и выстроила крепкие экономические связи с большинством мировых стран. Он выразил уверенность, что Бразилия сможет избежать экономического кризиса на фоне американских таможенных пошлин на бразильские товары.