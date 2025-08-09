FT: в Бразилии опасаются введения дополнительных пошлин со стороны США

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бразилия готовится к возможному введению дополнительных пошлин со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, обеспокоенность возросла после введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин в отношении Индии.

"Бразилия закупает большое количество дизельного топлива (из России. – Прим. ред.) и большую часть удобрений, используемых в сельскохозяйственном производстве", – цитирует издание слова члена Федерального сената бразильского парламента Карлуса Вианы.

Ранее власти Бразилии заявляли, что намерены защитить свою экономику, предприятия и работников, в связи с чем работают над ответом на торговые пошлины Вашингтона.

Трамп принял решение ввести в отношении Индии пошлину в размере 25% в конце июля. Он заявил, что сделал это в том числе из-за закупок индийской стороной российских энергоносителей.

Спустя время глава Белого дома ввел дополнительную пошлину, размер которой также составил 25%. В ответ на это МИД Индии назвал пошлины несправедливыми и необоснованными.