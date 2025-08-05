The Guardian: санкционное давление Трампа подорвало доверие Индии к США

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Санкционные угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Индии за покупку российской нефти подорвали доверие Нью-Дели к Вашингтону. Об этом сообщил индийский политолог Пратап Бхану Мехта в интервью британскому изданию The Guardian.

По словам политолога, отношениям США и Индии уже "причинен урон". В дальнейшем недоверие Нью-Дели к Штатам будет только увеличиваться.

Мехта подчеркнул, что на данный момент отношения между двумя странами достигли одного из самых низких показателей за всю историю. Он сравнил текущую ситуацию с 1971 годом, когда Вашингтон направил военные корабли к Индии во время Третьей индо-пакистанской войны.

Также политолог добавил, что вся сложность торговых переговоров с Трампом заключается в публичном характере его угроз Индии. Это не оставляет премьер-министру страны Нарендре Моди возможностей для поиска компромиссов из-за нежелания терять лицо.

Ранее Трамп пригрозил Индии существенным повышением пошлин в случае, если страна продолжит импортировать и перепродавать российскую нефть. По его словам, Нью-Дели не только приобретает российскую нефть "в огромном количестве", но и продает большую часть купленной продукции на свободном рынке, получая при этом "существенную прибыль".