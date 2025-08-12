Россия и Бразилия укрепили финансовое партнерство из-за угроз США

Фото: 123RF/corund

Бразильские власти заключили с российской стороной меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества из-за угроз со стороны США ввести вторичные санкции или пошлины за продолжение торговых отношений Бразилии с Москвой. Об этом сообщает бразильский правительственный вестник.

Данный меморандум будет координировать аспекты финансово-экономического сотрудничества между РФ и Бразилией, устанавливая регулярный двусторонний финансовый и экономический диалог.

Бразилия готовится к возможному введению дополнительных пошлин со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. По информации СМИ, обеспокоенность возросла после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении Индии.

Между тем бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва отмечал, что его страна снизила свою зависимость от США и выстроила крепкие экономические связи с большинством мировых государств.