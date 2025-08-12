00:13Экономика
Россия и Бразилия укрепили финансовое партнерство из-за угроз США
Бразильские власти заключили с российской стороной меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества из-за угроз со стороны США ввести вторичные санкции или пошлины за продолжение торговых отношений Бразилии с Москвой. Об этом сообщает бразильский правительственный вестник.
Данный меморандум будет координировать аспекты финансово-экономического сотрудничества между РФ и Бразилией, устанавливая регулярный двусторонний финансовый и экономический диалог.
Бразилия готовится к возможному введению дополнительных пошлин со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. По информации СМИ, обеспокоенность возросла после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении Индии.
Между тем бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва отмечал, что его страна снизила свою зависимость от США и выстроила крепкие экономические связи с большинством мировых государств.
