Президент Бразилии да Силва заявил о готовности помочь в урегулировании на Украине

Фото: 123RF/caciomurilo

Бразилия готова и дальше вносить свой вклад в окончательное урегулирование конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении бразильской администрации по итогам телефонного разговора Владимира Путина и лидера республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает ТАСС.

"Бразилия всегда выступала за диалог и поиск мирного решения, он (Лула да Силва. – Прим. ред.) также подтвердил готовность своей администрации внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках группы "Друзей мира", созданной по инициативе Бразилии и Китая", – говорится в документе.

Российский лидер провел телефонный разговор с президентом Бразилии в субботу, 9 августа. Как уточнили в пресс-службе президента РФ, Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

В свою очередь, Лула да Силва выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса.

Уиткофф прилетал в Москву 6 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков, который был на этой встрече, охарактеризовал беседу как полезную и конструктивную.

По его словам, Уиткофф и Путин обсудили конфликт на Украине и перспективы возможного развития сотрудничества США и России. Он уточнил, что со стороны Москвы были переданы некоторые сигналы, а она, в свою очередь, получила их от Вашингтона.

Спустя время переговоры прокомментировал Трамп, назвав их продуктивными. По его словам, сторонам удалось достичь "большого прогресса". Он также уведомил об этом союзников в США и Европе.