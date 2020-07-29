Песков назвал навязчивой фобией заявления о якобы проводимой РФ дезинформации о COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал навязчивой фобией утверждения, распространяемые в США, о том, что Россия проводит кампанию дезинформации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.
Ранее несколько американских СМИ выпустили статьи, в которых говорилось, что якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают неверную информацию, пытаясь повлиять на настроения жителей США. Так Россия пытается повлиять на ход президентских выборов в Штатах, говорится в материалах.
Песков заявил, что российские СМИ активно освещают ситуацию с COVID-19. Кроме того, он подчеркнул, что РФ не без проблем, но проходит через этот сложный период, причем лучше, чем многие страны. Он также заметил, что все средства массовой информации констатируют немалые проблемы, которые испытывают Штаты из-за пандемии.
"Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия. И здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу средств массовой информации", – заявил представитель Кремля.
Ранее Дональд Трамп пообещал американцам скорую победу над пандемией и наступление "золотого века" для США. Американский лидер обвинил СМИ в необъективности при освещении темы протестов в стране, а также обрушился с критикой на участников беспорядков и своего соперника на президентских выборах Джозефа Байдена.
Президент США несколько раз в день проходит тестирование на коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Она отметила, что глава государства является самым тестируемым человеком в стране.
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