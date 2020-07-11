В США за сутки выявлено рекордное число заразившихся COVID-19

Фото: AP/TASS/Ross D. Franklin

В США за сутки COVID-19 заразилось рекордное число человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что подсчет был основан на информации от федеральных и местных властей.

Так, по имеющимся данным, 9 июля в США выявили 63,2 тысячи случаев заражения COVID-19.

До этого в США рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован 4 июля. Тогда в стране было отмечено 57,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции.

В России за последние сутки зафиксировано 6 635 новых случаев COVID-19. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни.