Трамп пообещал наступление "золотого века" для США

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Дональд Трамп пообещал американцам скорую победу над пандемией и наступление "золотого века" для США, сообщает ТАСС.

Американский лидер обвинил СМИ в необъективности при освещении темы протестов в стране, а также обрушился с критикой на участников беспорядков и своего соперника на президентских выборах Джозефа Байдена.

"Мы скоро победим вирус и перейдем к золотому веку – лучше, чем когда-либо!" – заявил президент.

Президент США несколько раз в день проходит тестирование на коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Она отметила, что глава государства является самым тестируемым человеком в стране.

12 июля президента США впервые заметили в медицинской маске. Он явился со средством индивидуальной защиты в госпиталь с ранеными военнослужащими, расположенный в пригороде Вашингтона.

Ранее Трамп направил конгрессу уведомление о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. По мнению американского сенатора-демократа Роберта Менедеса, такое решение отразится негативными последствиями на защищенности и здоровье нации.