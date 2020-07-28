Трамп пообещал наступление "золотого века" для США

09:40
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Дональд Трамп пообещал американцам скорую победу над пандемией и наступление "золотого века" для США, сообщает ТАСС.
Американский лидер обвинил СМИ в необъективности при освещении темы протестов в стране, а также обрушился с критикой на участников беспорядков и своего соперника на президентских выборах Джозефа Байдена.
"Мы скоро победим вирус и перейдем к золотому веку – лучше, чем когда-либо!" – заявил президент.
Президент США несколько раз в день проходит тестирование на коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Она отметила, что глава государства является самым тестируемым человеком в стране.
12 июля президента США впервые заметили в медицинской маске. Он явился со средством индивидуальной защиты в госпиталь с ранеными военнослужащими, расположенный в пригороде Вашингтона.
Ранее Трамп направил конгрессу уведомление о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. По мнению американского сенатора-демократа Роберта Менедеса, такое решение отразится негативными последствиями на защищенности и здоровье нации.
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