Трамп несколько раз в день сдает тест на COVID-19 – Белый дом

19:45
Фото: ТАСС/Patrick Semansky/AP
Президент США Дональд Трамп несколько раз в день проходит тестирование на коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
Она отметила, что глава государства является самым тестируемым человеком в стране. В то же время Макинэни не смогла ответить на вопрос о конкретном числе исследований на COVID-19, которые проходит Трамп.
"Его тестируют часто, я не буду зачитывать, сколько конкретно раз в день, но иногда это происходит чаще одного раза в день", – заявила пресс-секретарь Белого дома.
12 июля президента США впервые заметили в медицинской маске. Он явился со средством индивидуальной защиты в госпиталь с ранеными военнослужащими, расположенный в пригороде Вашингтона.
Ранее Трамп направил конгрессу уведомление о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. По мнению американского сенатора-демократа Роберта Менедеса, такое решение отразится негативными последствиями на защищенности и здоровье нации.
Согласно последним данным, в США всего заболело коронавирусом более 3,8 миллиона человек. Свыше 1,16 миллиона пациентов выздоровело после прохождения курса лечения. 141 118 человек скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: