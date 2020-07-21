Трамп несколько раз в день сдает тест на COVID-19 – Белый дом

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Президент США Дональд Трамп несколько раз в день проходит тестирование на коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

Она отметила, что глава государства является самым тестируемым человеком в стране. В то же время Макинэни не смогла ответить на вопрос о конкретном числе исследований на COVID-19, которые проходит Трамп.

"Его тестируют часто, я не буду зачитывать, сколько конкретно раз в день, но иногда это происходит чаще одного раза в день", – заявила пресс-секретарь Белого дома.

12 июля президента США впервые заметили в медицинской маске. Он явился со средством индивидуальной защиты в госпиталь с ранеными военнослужащими, расположенный в пригороде Вашингтона.

Ранее Трамп направил конгрессу уведомление о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. По мнению американского сенатора-демократа Роберта Менедеса, такое решение отразится негативными последствиями на защищенности и здоровье нации.

Согласно последним данным, в США всего заболело коронавирусом более 3,8 миллиона человек. Свыше 1,16 миллиона пациентов выздоровело после прохождения курса лечения. 141 118 человек скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.