Пушков оценил слова Трампа о фейковых статьях про "сговор" РФ с талибами

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что статья The New York Times о связях РФ с талибами (организация запрещена в РФ) является фейком.

Так, Пушков согласился с позицией американского лидера.

"Когда президент США называет американские СМИ фейк-ньюс, нет оснований ему не верить", – написал Пушков в своем Twitter.

Политик отметил, что фейками также являются статьи в американских СМИ о наличии в Ираке средств массового поражения, геноциде в Ливии и применении химического оружия в САР.

Ранее газета The New York Times сообщила, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат. Отмечалось, что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом, но не нашли достаточное количество доказательств.

В ответ МИД РФ назвал информацию о "сговоре" России и талибов фейком. Посольство России направило ноту в США по причине того, что после публикации российские дипломаты начали получать угрозы.

NYT также назвала посредника в "сговоре" России и талибов. По данным газеты, им был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Позднее командующий ВС США усомнился в "сговоре" РФ с талибами. По его мнению, американские подразделения в Афганистане всегда были объектом нападений вооруженных формирований.