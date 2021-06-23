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Технологии

14:12

Названо приложение, которое нужно срочно удалить со смартфонов

технологии

Фото: depositphotos/sharafmaksumov

Журналист издания Forbes Зак Доффман заявил, что приложение Google Maps необходимо срочно удалить со своих гаджетов пользователям смартфонов от компании Apple, сообщает News.ru.

По его словам, программа собирает данные, связанные непосредственно с личностью пользователя, передаваемые сведения формируют личный профиль и историю.

Доффман добавил, что в Google заявляют, что приложение разработано так, чтобы защищать личные данные. К примеру, в приложении предусмотрен режим "инкогнито", а собранные в соответствии с настройками конфиденциальности данные не связываются с конкретным пользователем.

"Однако этот режим, обеспечивающий более жесткую конфиденциальность, существенно ограничивает функционал", – пояснил он.

Ранее эксперт рассказал, как сэкономить на покупке смартфона.

Самый простой способ не потратить лишнего и найти более выгодную цену на смартфон – это сравнить стоимость гаджетов в однотипных магазинах.

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