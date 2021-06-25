Телефонные мошенники стали чаще притворяться правоохранителями

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Мошенники, звонящие клиентам российских банков, стали чаще представляться сотрудниками правоохранительных органов, следует из данных исследования компании – производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Его результаты есть в распоряжении РИА Новости.

Аналитики отметили, что если раньше злоумышленники обычно выдавали себя за представителей службы безопасности банка, то сейчас стали чаще представляться сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющими расследование.

Обычно количество звонков от таких мошенников растет после того, как человек подает заявку на открытие счета или на получение другого банковского продукта.

Гендиректор DeviceLock DLP Олеся Ярмоленко считает, что подобное может указывать на утечку данных из маркетинговых подразделений банков или из компаний-аутсорсеров, чьими услугами банки пользуются все чаще.

"Банки начали уделять внимание информационной безопасности операционных подразделений, что вызвало снижение объема утечек и рост цен на базы их клиентов на черном рынке", – сказала она.

В то же время Ярмоленко подчеркнула, что увеличилось количество утечек из подразделений, работающих со сходными данными, но не попавшими в основной периметр безопасности. Особенно актуальна данная проблема для компаний – аутсорсеров процесса привлечения клиентов.

По мнению гендиректора DeviceLock DLP, банкам пора начинать распространять стандарты информационной безопасности, включая использование DLP-систем, на своих подрядчиков, работающих с данными клиентов.

Ранее сообщалось, что в России мошенники придумали новую уловку, чтобы клиенты банков по телефону подтвердили перевод. Звонки злоумышленники совершают с помощью роботов, которые убеждают потенциальных жертв, что в настоящее время операции по карте приостановлены.

