Телефонные мошенники стали чаще притворяться правоохранителями

Фото: depositphotos/tatsianama
Мошенники, звонящие клиентам российских банков, стали чаще представляться сотрудниками правоохранительных органов, следует из данных исследования компании – производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Его результаты есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитики отметили, что если раньше злоумышленники обычно выдавали себя за представителей службы безопасности банка, то сейчас стали чаще представляться сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющими расследование.
Обычно количество звонков от таких мошенников растет после того, как человек подает заявку на открытие счета или на получение другого банковского продукта.
Гендиректор DeviceLock DLP Олеся Ярмоленко считает, что подобное может указывать на утечку данных из маркетинговых подразделений банков или из компаний-аутсорсеров, чьими услугами банки пользуются все чаще.
"Банки начали уделять внимание информационной безопасности операционных подразделений, что вызвало снижение объема утечек и рост цен на базы их клиентов на черном рынке", – сказала она.
В то же время Ярмоленко подчеркнула, что увеличилось количество утечек из подразделений, работающих со сходными данными, но не попавшими в основной периметр безопасности. Особенно актуальна данная проблема для компаний – аутсорсеров процесса привлечения клиентов.
По мнению гендиректора DeviceLock DLP, банкам пора начинать распространять стандарты информационной безопасности, включая использование DLP-систем, на своих подрядчиков, работающих с данными клиентов.
Ранее сообщалось, что в России мошенники придумали новую уловку, чтобы клиенты банков по телефону подтвердили перевод. Звонки злоумышленники совершают с помощью роботов, которые убеждают потенциальных жертв, что в настоящее время операции по карте приостановлены.
Стало известно, сколько мошенники крадут со счетов россиян за месяц
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: