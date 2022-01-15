Финансист спрогнозировал изменение ставок по вкладам в 2022 году

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Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин предположил, как будут меняться ставки по вкладам в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью агентству "Прайм".
Эксперт обратил внимание, что глава Банка России Эльвира Набиуллина намекала на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики регулятора.
По мнению Брагина, ставки по вкладам будут расти медленнее ключевой ставки Центробанка. При этом ставки по кредитам станут повышаться пропорционально депозитным.
Специалист добавил, что при условии стабилизации ситуации с инфляцией в России вероятно снижение ставок по вкладам и кредитам.
Ранее Банк России в седьмой раз повысил ключевую ставку. Она увеличилась на 1 процентный пункт и теперь составляет 8,5% годовых и соответствует уровню сентября – октября 2017 года.
По мнению аналитика Николая Кульбаки, изменение ключевой ставки отразится не на всех гражданах. В первую очередь решение ЦБ коснется граждан, которые планируют взять ипотеку.
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