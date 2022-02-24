"Автодор" увеличит стоимость проезда по платным дорогам

Фото: Агентство "Москва"
Стоимость проезда по платным дорогам "Автодора" увеличится с пятницы, 25 февраля. Об этом сообщает газета "Известия".
Цена проезда по автотрассе М-4 "Дон" от Москвы до Краснодара для легковушек увеличится с 145 до 160 рублей. Стоимость проезда по магистрали М-3 "Украина" вырастет на 5–10 рублей на каждом пункте оплаты, а при проезде всего участка – на 15–20 рублей.
Проезд по трассе М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга подорожает на 170–180 рублей, от Санкт-Петербурга до Твери – на 140–150 рублей, от Солнечногорска до Твери – на 30 рублей.
Стоимость поездки по платному участку ЦКАД от трассы М-10 "Россия" до деревни Лисинцево увеличится на 135 рублей.
Ранее госкомпания "Автодор" предупредила россиян о новом способе мошенничества в социальных сетях – злоумышленники продают якобы безлимитные транспондеры, обеспечивающие бесплатный проезд по всем платным дорогам. В пресс-службе предупредили, что данные устройства не позволят водителю совершать неограниченное количество поездок по платным дорогам.
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