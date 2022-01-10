Проезд по участку трассы М1 в Подмосковье станет платным

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С 11 января проезд по участку трассы М1 с 33-го по 66-й километр, который проходит по территории Московской области, станет платным. Об этом сообщает пресс-служба компании "Автодор".

"Государственная компания "Автодор" вводит платность на реконструированном участке М-1 "Беларусь" с 00:00 11 января 2022 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что разовый проезд для легковых автомобилей первой категории в обычные дни обойдется в 100 рублей, а с пятницы по воскресенье и в праздники – в 120 рублей. Водителям грузовых машин между тем придется отдать 330 рублей в любой день недели. При этом для тех, кто регулярно совершает поездки по трассе, доступно оформление абонемента: так, 50 поездок на легковушке будут стоить 3 500 рублей.

В пресс-службе напомнили, что ознакомиться с тарифами и оформить абонемент можно на сайте госкомпании, также для автомобилистов на днях был открыт Центр поддержки и обслуживания, расположенный рядом с пунктом взимания платы на 46-м километре трассы при движении из Москвы.

Ранее на участке трассы М1 с 32-го по 43-й километр в районе населенных пунктов Солманово, Сельская Новь и Краснознаменск ввели зимний скоростной режим. Максимальная скорость движения для легковушек и грузовиков до 3,5 тонны составит 90 километров в час. Ограничение снимут в апреле текущего года.

