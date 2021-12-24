На участке трассы М1 в Подмосковье начнет действовать зимний скоростной режим

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С 29 декабря на участке трассы М1 "Беларусь" в Подмосковье вводится зимний скоростной режим, сообщает пресс-служба "Автодора".

Речь идет об участке с 32-го по 43-й километр в районе населенных пунктов Солманово, Сельская Новь и Краснознаменск. Максимальная скорость движения для легковушек и грузовиков до 3,5 тонны составит 90 километров в час.

Отмечается, что переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях. В апреле разрешенную скорость на этих участках снова увеличат до 110 километров в час.

Ранее максимально разрешенную скорость движения почти на всем протяжении трассы М11 "Нева" снизили с 130 до 110 километров в час до 15 апреля 2022 года.

Зимний скоростной режим будет действовать от 58-го километра трассы в Московской области до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новой Усмани на трассе М4 "Дон". На участках с максимально разрешенной скоростью движения 110 километров в час ввод дополнительных ограничений не запланирован.