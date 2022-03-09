Эксперт предупредил россиян о росте цен на велосипеды

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В России ожидаются скачки цен на велосипеды. Об этом предупредил владелец дистрибьютора Electra Bicycle в России Раймонд Меднис, сообщает "Газета.ру".

Специалист пояснил, что причиной роста стоимости продукции стала приостановка отгрузок с 1 марта. Он порекомендовал велолюбителям готовиться к турбулентности на рынке.

"Мы ожидаем большой дефицит импортных моделей от производителей из Европы, США и Тайваня", – сообщил Меднис.

Эксперт выразил мнение, что пик роста цен придется на май. При этом он указал на непредсказуемость скачков на мировом валютном рынке.

"Другой фактор риска – ухудшение качества моделей массового сегмента из-за снижения расходов на себестоимость", – предупредил специалист.

Меднис напомнил, что из-за последствий пандемии коронавируса рынок велосипедов уже сталкивался с проблемой дефицита. Тогда рост цен составил до 35%.

"Из-за простоя заводов во время пандемии и дополнительного спроса со стороны курьеров ассортимент моделей упал на 70%", – добавил владелец российского отделения компании.

Он отметил, что проблем на рынке можно частично избежать, если дистрибьюторы велосипедов переработают логистические цепочки и свяжутся с новыми поставщиками.

Ранее сообщалось, что министерство торговли и промышленности России разрешило торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки. Такое решение принято в целях борьбы с перекупщиками.