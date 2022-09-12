Проезд по участку трассы М-12 от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево будет стоит 89 руб

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За проезд на легковом автомобиле и мотоцикле по первому пусковому комплексу нулевого этапа трассы М-12 от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево нужно будет заплатить 89 рублей, сообщается на официальном сайте "Единого оператора", обслуживающего систему взимания платы.

Стоимость для среднегабаритных транспортных средств составит 133 рубля. Речь идет о фургонах, пикапах и мини-фургонах. За грузовые автомобили и автобусы нужно будет заплатить 178 рублей, за специальные крупногабаритные транспортные средства – 267 рублей.

Тарифы начали действовать на участке с 12:00.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала текущего года построили более 30 километров дорог, 10 эстакад, путепроводов, тоннелей и мостов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 74,9 километра дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.

Ко Дню города в Москве открыли ряд ключевых дорожных объектов, среди которых – путепровод на МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля, транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе и участок Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до территории поселения Кокошкино.

Также был открыт участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе.

