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Москва 24

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Происшествия

11 октября, 22:41

Красная карточка для Кокорина и Мамаева. Футболисты арестованы до 8 декабря

суды спорт

История, длившаяся с 8 октября, подошла к промежуточному итогу. Тверской суд Москвы 11 октября арестовал российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на 2 месяца, до 8 декабря. Также арестован и младший брат Кокорина Кирилл. Подозреваемые проходят по делу о хулиганстве и побоях. Подробнее – в материале портала Москва 24.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков/Антон Кардашов

Фамилии Кокорин и Мамаев стали одними из самых упоминаемых в последние дни. Арест на 2 месяца стал итогом празднования футболистами "10 лет дружбы" и победы "Зенита" над "Краснодаром". В минувший понедельник спортсмены сначала устроили на улице драку с водителем, а потом в кафе избили чиновника Минпромторга.

Об аресте спортсменов ходатайствовало МВД. Следствие считало, что Кокорин и Мамаев, находясь на свободе, могли бы скрыться. В качестве примеров приводились связи в органах власти и наличие денежных средств. Отдельно следователь подчеркнул, что на свободе находится еще один скрывшийся соучастник, и Мамаев может с ним связаться и оказать давление на свидетелей.

Прокурор поддержал позицию следствия и добавил, что преступления Мамаев совершал "с попранием всех мыслимых и не мыслимых норм".

В суде футболисты извинились в суде перед пострадавшими, однако Мамаев признал вину только по эпизоду с нападением на водителя Виталия Соловчука.

"В первую очередь, я явился сам. Я не собираюсь мешать следствию. Могу сдать загранпаспорта. Хочу публично извиниться перед пострадавшими за свои действия", – заявил футболист "Краснодара", добавив, что готов возместить материальный ущерб.

Нападающий "Зенита" Кокорин заявил, что раскаивается и попросил прощения у клуба, болельщиков и пострадавшего чиновника Минпромторга.

"Хочу принести извинения и сказать, что мне очень стыдно перед родителями, перед клубом и болельщиками. Признаю, вел себя недопустимо и раскаиваюсь, прошу не лишать свободы и дать возможность загладить вину", – подчеркнул футболист.

Адвокаты спортсменов заявили, что намерены обжаловать арест.

По ходатайству следствия также был арестован Кирилл Кокорин – младший брат нападающего ФК "Зенит".

Утром 8 октября, находясь вместе с компанией друзей, спортсмены избили водителя Виталия Соловчука, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица.

Затем в кафе на Большой Никитской улице футболисты-дебоширы устроили драку и избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака. У 37-летнего пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. По данным СМИ, спортсмены в нетрезвом состоянии начали оскорблять Пака, указывая на его национальность.

После инцидентов пострадавшие обратились с заявлениями в полицию. В отношении футболистов было возбуждено два уголовных дела по статье "Побои". Позднее дело об избиении Пака было переквалифицировано по статье "Хулиганство".

В ходе следствия полиция выделила в отдельное производство и возбудила уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева по части 2 статьи 213 УК РФ. В ней речь идет о хулиганстве, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Теперь спортсменам может грозить до 7 лет лишения свободы. Расследованием уголовных дел занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако вечером 10 октября, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД и были задержаны. 11 октября был задержан младший брат Кокорина, у него тоже статус подозреваемого.

МВД опубликовало видео с допроса Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Подробнее об инциденте, реакции властей и общественности – в материале портала Москва 24.

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