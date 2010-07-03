Кокорина могут отпустить из-под ареста – ОНК

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Футболиста Александра Кокорина могут освободить из СИЗО после осмотра врача "Зенита", сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека и ОНК Еву Меркачеву.

По ее словам, Кокорин недавно перенес операцию на колене, но из-за нахождения под стражей не может проходить реабилитацию. Если удастся доказать, что содержание Кокорина в СИЗО несет угрозу его карьере, то такое заключение передадут следователю.

Тот, в свою очередь, должен будет выступить с инициативой об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Адвокаты тоже могут выступить с ходатайством на содержание под домашним арестом, отметила Меркачева.

Ранее доктор питерского клуба не мог прийти в СИЗО из-за отсутствия разрешения от следователя.

Во вторник Мосгорсуд оставил под стражей Кокорина, Павла Мамаева и еще двух фигурантов уголовного дела. Все четверо останутся в СИЗО до 8 апреля.

В октябре 2018 года футболисты избили в центре Москвы водителя телеведущей. Позднее в тот же день спортсмены устроили потасовку в одном из столичных кафе.

Против них возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".