ФСИН рассказала о малоподвижном и набирающем вес Кокорине

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

У футболиста "Зенита" Александра Кокорина, который содержится в СИЗО "Бутырка", возникли проблемы с ногой из-за его малоподвижности и нежелании заниматься спортом. С таким заявлением выступил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, курирующий оказание медпомощи заключенным.

Он отметил, что футболист лежит, постоянно смотрит телевизор и усиленно набирает вес. Максименко поставил в пример Кокорину игрока "Краснодара" Павла Мамаева, который также содержится в "Бутырке".

"Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол, и у него никаких проблем со здоровьем нет", – приводит "Интерфакс" слова замглавы ФСИН.

Он также подтвердил информацию, что Кокорину были проведены медицинские процедуры, после чего на ноге образовалось покраснение. Поврежденное место "помазали зеленкой, и оно уже заживает".

4 марта адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что Кокорину во время электрофореза сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. Впоследствии на поврежденном месте возникло загноение.

Информация, озвученная адвокатом, была опровергнута на следующий день. Представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков заявил, что у футболиста обнаружили "незначительное покраснение кожи", которое нельзя назвать ожогом.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья в октябре 2018 года избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день спортсмены устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

