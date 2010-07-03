ФСИН опровергла слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в СИЗО

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Футболист "Зенита" Александр Кокорин, содержащийся в СИЗО "Бутырка" по обвинению в хулиганстве, не жалуется на здоровье и чувствует себя удовлетворительно. Об этом заявил представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков, опровергнув слухи об ожоге у спортсмена, передает ТАСС.

Когда ряд СМИ написали, что Кокорин получил травму во время процедуры электромиостимуляции, сотрудники ФСИН провели проверку. В итоге у футболиста нашли незначительное покраснение кожи, которое нельзя назвать ожогом.

Как уточнил Цыганков, процедура проводилась с согласия самого спортсмена. Сейчас Кокорин продолжает посещать спортзал СИЗО. Решается вопрос о допуске врачей ФК "Зенит" к футболисту.

Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов сообщил, что около 10 дней назад врачи СИЗО делали электрофорез и сожгли кожу его подзащитного. После этого спортсмен пожаловался на загноение ноги и попросил допустить к нему квалифицированных врачей.

В следственном изоляторе Кокорин оказался по решению суда. В октябре прошлого года он вместе с футболистом Павлом Мамаевым, а также своим братом Кириллом и другом Александром Протасовицким устроил две драки в центре Москвы. Сперва компания избила водителя ведущей Первого канала, а затем покалечила двух сотрудников Минпромторга.

Сначала всем участникам были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Однако после результатов медицинской экспертизы следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".