Сообщение о взрывном устройстве в здании Пресненского суда не подтвердилось

Фото: Агентство "Москва"

Специалисты не нашли бомбу в здании Пресненского суда, где 11 апреля слушается дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает РИА Новости.

Сотрудникам суда, свидетелям и журналистам, которых ранее вывели на улицу, разрешили вернуться в помещение. Самих футболистов на время эвакуации отправили в автозак.

Сообщение о бомбе в здании поступило во время заседания. Всех эвакуировали, на место приехали кинологи.

Прошлой осенью спортсмены и их друзья в центре Москвы избили водителя телеведущей федерального телеканала, а затем устроили драку в кафе.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже дело переквалифицировали на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

9 апреля Кокорина и Мамаева доставили в суд. На первом заседании дела футболисты частично признали вину.

