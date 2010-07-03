Жена Кокорина призналась, что знала о похождениях мужа

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Гражданская супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что знала о похождениях спортсмена и его любовницах. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

9 апреля состоялось первое слушание по уголовного делу в отношении Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. В ходе заседания один из свидетелей рассказал, что Кокорина сопровождала девушка из стриптиз-клуба. Однако, как утверждает Валитова, для нее это не стало сюрпризом.

"Я обо всем этом знала. Ничего нового я сегодня не услышала", – заявила гражданская супруга спортсмена.



Свидетель по делу Кокорина и Мамаева изменил показания в пользу футболистов

В октябре 2018 года футболисты и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей федерального телеканала и устроили драку в одном из кафе. В потасовке пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Свою вину подозреваемые признали лишь частично.

