Мамаев и Кокорин сравнили Пака с исполнителем Gangnam Style – свидетель

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Конфликт футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком начался после его сравнения с PSY – южнокорейским исполнителем хита Gangnam Style. Об этом на заседании суда рассказал свидетель по делу Карен Григорян.

Григорян является старым товарищем Кокорина-старшего, в то утро был в компании с футболистами, но участия в драке не принимал.

Согласно его версии событий, компания пришла "на позитивной волне" поесть в кафе. Рядом с Кокориным находилась девушка, которая била посуду, сломала две тарелки. Вся шумная компания употребляла спиртные напитки, в частности виски.

"Мы хотели уходить. Александр Протасовицкий пересекся взглядом с Денисом Паком. Он сказал, что тот похож на певца из Gangnam Style", – цитирует Агентство "Москва" свидетеля, который выступил на заседании в Пресненском районном суде.

Григорян утверждает, что Пак ответил на сравнение с певцом нецензурно. На это отреагировал Кокорин-младший, который полез в драку первым. Кокорин-старший хотел урегулировать конфликт, но после того как Пак повторил оскорбление, "рефлекторно обрушил коричневый стул со спинкой в область плеча" чиновника. Впоследствии Пак был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

Григорян подчеркнул, что Александр Кокорин и Денис Пак после потасовки помирились и пожали руки.

Обвиняемые заявили, что признают вину частично и не согласны с квалификацией обвинений. По их словам, ссора носила спонтанный характер и не носила предварительного сговора.

Кокорин и Мамаев затеяли потасовку с водителем Соловчуком, после того, как тот обозвал их

Ранее свидетель также сообщил, что Павел Мамаев и его друзья затеяли потасовку с водителем Виталием Соловчуком, после того, как тот обозвал их.

"Соловчук нанес удар первым. Мы стояли, и там разговор на повышенных тонах начался с водителем. Они думали, что это таксист, а водитель им ответил, что таких "петухов" не возит. И с этого все началось", – указал Григорян, отметив, что Мамаев держал пострадавшего за кофту и говорил, что нельзя так разговаривать с людьми, которых не знаешь. При этом Кокорин-старший пытался разнять драку.

Глава коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры" Александр Карабанов отметил, что дело против футболистов "достаточно политизированное". Оно расследуется уже почти год, хотя это должно было занять два-три месяца. Адвокат также указал, что заключение спортсменов под стражу не обосновано.

