Адвокат не исключил освобождения Кокорина и Мамаева 9 апреля

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Пресненский районный суд Москвы 9 апреля приступил к рассмотрению уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Глава коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры" Александр Карабанов в беседе с ИА "НСН" не исключил, что подсудимые будут освобождены из-под стражи уже сегодня.

"Если их привезли в суд с вещами, это может говорить о том, что прямо в суде будет изменена мера пресечения на не связанную с лишением свободы", – подчеркнул Карабанов.

Он также отметил, что дело против футболистов "достаточно политизированное". Оно расследуется уже почти год, хотя это должно было занять два-три месяца. Адвокат также указал, что заключение спортсменов под стражу не обосновано.

В октябре 2018 года футболисты и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей федерального телеканала и устроили драку в одном из кафе. В потасовке пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

