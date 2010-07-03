Эвакуирован Пресненский суд, где проходит заседание по делу Кокорина и Мамаева

Фото: Агентство "Москва"

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в здании Пресненского суда. Проводится эвакуация, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время там идет допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В октябре 2018 года футболисты и их друзья в центре Москвы избили водителя телеведущей федерального телеканала, а позже в тот же день устроили драку в одном из кафе.

По факту происшествий возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позже дело переквалифицировали на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Во вторник, 9 апреля, их доставили в суд. Вместе с ними под конвоем приехали Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. На первом заседании дела футболисты частично признали вину.