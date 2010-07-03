14:30
14:30
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Фото: скриншот видео телеграм-канал Mash
Александр Кокорин рассказал о жизни в исправительной колонии №4 в Белгородской области. По словам футболиста, его день начинается в 6 утра, он идет на работу, где занимается упаковкой одноразовых костюмов.
"У нас в 6 часов подъем, пока умылись, заправили постель, пошли на работу. На работе ты можешь работать три часа, но ты должен сделать норму. То есть, не обязательно работать восемь часов", – цитирует РИА Новости Кокорина.
Зарплата спортсмена составляет 11 тысяч рублей.
В распорядке дня 1,5 часа предусмотрены тренировки. "Я делаю пресс, отжимаюсь, бегаю", – заявил футболист.
Фотографироваться с сотрудниками ФСИН ему запрещено. "Мы как раз стараемся сотрудникам объяснить, что в этом нет ничего такого, а они в этом видят коррупционную составляющую. Как объяснять это, мы не знаем", – комментирует Кокорин.
Что касается спортивной карьеры, он сейчас свободный агент, пока предложений от футбольных клубов не поступало. "После того, как в "Зените" ко мне отнеслись, я готов за них завершить карьеру бесплатно", – подчеркнул Кокорин.
В субботу команда исправительной колонии №4, за которую играют Кокорин и Павел Мамаев, победила клуб ПФЛ "Салют" со счетом 4:2.
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.
Команда Кокорина и Мамаева обыграла "Салют" со счетом 4:2
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