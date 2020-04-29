Пожар произошел в частном доме в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар охватил частный дом в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, деревня Яковлево, дом 72", – рассказали в МЧС.

Там отметили, что в результате возгорания пострадали несколько человек. При этом информации об их состоянии пока нет.

Принятыми мерами пожар удалось полностью ликвидировать. В тушении приняли участие 12 человек и 3 единицы техники.

Ранее в ТиНАО по адресу: Рязановское шоссе, владение 10А, загорелся склад. Площадь возгорания составила 550 квадратных метров.

По словам очевидца, пожар возник на территории промзоны. В частности, огонь охватил завод палет.

Позднее возгорание удалось полностью ликвидировать. Сообщалось, что в тушении были задействованы свыше 21 единицы техники и 80 человек.