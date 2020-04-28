Спасатели ликвидировали возгорание на складе в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожарные ликвидировали возгорание деревянных палет в поселении Рязановском в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Пламя вспыхнуло на складе с деревянными палетами по адресу Рязановское шоссе, владение 10А. Пожару был присвоен второй ранг сложности (из пяти возможных).

Площадь возгорания составила 550 квадратных метров. В тушении задействовали свыше 21 единицы техники и 80 человек, а также 15 поливомоечных автомобилей и три вертолета Ка-32А Московского авиационного центра.

По предварительной информации, пострадавших нет.