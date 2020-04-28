Спасатели ликвидировали возгорание на складе в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Пожарные ликвидировали возгорание деревянных палет в поселении Рязановском в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Пламя вспыхнуло на складе с деревянными палетами по адресу Рязановское шоссе, владение 10А. Пожару был присвоен второй ранг сложности (из пяти возможных).
Площадь возгорания составила 550 квадратных метров. В тушении задействовали свыше 21 единицы техники и 80 человек, а также 15 поливомоечных автомобилей и три вертолета Ка-32А Московского авиационного центра.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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