Парашютисты помогут в тушении лесных пожаров в Забайкалье

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В тушении лесных пожаров в Забайкалье будут задействованы парашютисты. Так, в регион прибудут 100 пожарных специалистов.
Как передает пресс-служба главы Забайкалья, парашютисты отправлены в регион по просьбе губернатора Александра Осипова.
"Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин дал положительный ответ о поиске резервного финансирования на эти цели", – сообщает пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что 30 апреля в Забайкалье прогнозируется ухудшение погоды. При этом у правительства региона существует нехватка денежных средств, поэтому был сделан запрос в федеральный центр.
По последней информации, в Забайкалье продолжаются 19 природных пожаров. Площадь возгораний составляет более 20,8 тысячи гектаров. В тушении задействованы 674 человека и 115 единиц техники.
В регионе продолжает действовать режим ЧС. Доступ в лес категорически воспрещен.
Ранее сообщалось, что пожары в Забайкальском крае охватили леса на площади свыше 90 тысяч гектаров. Об этом сообщали представители Рослесхоза.